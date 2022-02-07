КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 7 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 213 осіб захворіли, 11 одужали, 3 летальних випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 7 лютого. За минулу добу провели 1700 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 25 досліджень ІФА та 176 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 51 випадок (Кропивницька ТГ – 23, Великосеверинівська ТГ – 1, Аджамська ТГ – 3, Новгородківська ТГ – 12, Долинська ТГ – 12);

у Голованівському районі – 9 випадків (Новоархангельська ТГ – 7, Вільшанська ТГ – 2);

у Новоукраїнському районі – 33 випадки (Новоукраїнська ТГ – 15, Рівнянська ТГ – 2, Помічнянська ТГ – 14, Маловисківська ТГ – 1, Злинська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 120 випадків (Попельнастівська ТГ – 1, Петрівська ТГ – 11, Олександрійська ТГ – 71, Великоандрусівська ТГ – 8, Приютівська ТГ – 10, Пантаївська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 5, Світловодська ТГ – 13).

Одужали від коронавірусу 11 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 10, Первозванівська ТГ – 1).

За останню добу зареєстрували три летальних випадки, померли 3 чоловіка віком 71, 74 та 85 років з Кропивницької ТГ Кропивницького району.