КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 9 ЛЮТОГО

“Ковідна” статистика області за останню добу: 344 захворіли , 94 одужали , 5 осіб померли.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 9 лютого. Протягом минулої доби виконали ПЛР за добу – 2085 (в обласній лікарні – 56), ІФА – 280. Також зробили 810 досліджень на антиген (ІХА).

Випадки коронавірусу зареєстрували:

– у Голованівському районі – 7, з них дітей – 5 (Голованівська ТГ – 1; Побузька ТГ – 5, 5 дітей віком 7 років (2 вип.), 13 та 14 років (2 вип.); Благовіщенська ТГ – 1);

– у Кропивницькому районі – 222, з них дітей – 10 (Знам’янська ТГ – 20, 3 дитини віком 15 років; Катеринівська ТГ – 6, 2 дитини віком 4 та 11 років; Бобринецька ТГ – 4; Устинівська ТГ – 1; Суботцівська ТГ – 3, одна дитина віком 8 місяців; Кропивницька ТГ – 146, 2 дитини віком 9 місяців та 1 рік; Олександрівська ТГ – 7; Дмитрівська ТГ – 1; Первозванівська ТГ – 2; Соколівська ТГ – 2; Долинська ТГ – 9, одна дитина віком 12 років; Кетрисанівська ТГ – 5; Компаніївська ТГ – 16, одна дитина віком 11 років);

– у Новоукраїнському районі – 110, з них дітей – 15 (Новомиргородська ТГ – 26, 6 дітей віком 2, 5, 8, 16 (2 вип.) та 17 років; Смолінська ТГ – 25, одна дитина віком 10 років; Марянівська ТГ – 8, 2 дитини віком 1 та 5 років; Новоукраїнська ТГ – 4, одна дитина віком 3 роки; Рівнянська ТГ – 1; Глодоська ТГ – 1; Маловисківська ТГ – 41, 5 дітей віком 1 рік, 4 роки(2 вип.), 10 та 16 років; Злинська ТГ – 4);

– в Олександрійському районі – 5 (Пантаївська ТГ – 1; Світловодська ТГ – 2; Онуфріївська ТГ-2).

За останню добу одужало хворих – 94, з них по районах та ТГ:

• Кропивницький район – 81 (Устинівська ТГ – 2; Кропивницька ТГ – 79);

• Новоукраїнський район – 3 (Смолінська ТГ – 1; Новоукраїнська ТГ – 2);

• Олександрійський район – 10 (Олександрійська ТГ – 8; Приютівська ТГ – 2);

За останню добу зареєстровано 5 летальних випадки, померли:

– 3 хворих з Кропивницького району: 2 чоловіка віком 67 та 86 років з Кропивницької ТГ та 75-річна жінка з Компаніївської ТГ;

– 2 хворих з Олександрійського району: 71-річна жінка з Пантаївської ТГ та 31-річний чоловік з Новопразької ТГ.