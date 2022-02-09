ЯК ОТРИМАТИ 1000 ГРИВЕНЬ ЗА ВАКЦИНАЦІЮ ТА ВИКОРИСТАТИ ЇХ ДЛЯ ПЕРЕДПЛАТИ ПЕРІОДИКИ (ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ)

З 7 лютого 2022 року отриману 1000₴ державної допомоги вакциновані від COVID-19 українці тепер зможуть витратити на передплату періодичних видань. Це чудова новина, адже саме друковані ЗМІ є джерелом інформації та каналом комунікації, виступають як форум, що сприяє соціальній взаємодії та спілкуванню, своєрідним вікном у світ нового. Їх традиційна роль постійно зростає.

У нас широкий вибір цікавих видань – це понад 3500 індексів. Серед переліку різні популярні видання, місцева преса, періодика для дітей, тематичні видання, довідники, каталоги, тощо.

Скористатися 1000₴ за вакцинацію, щоб передплатити будь-яке видання, дуже просто.

Це можна зробити на сайті Укрпошти, через сервіс «онлайн передплата».

Для оформлення замовлення необхідно зробити 4 простих кроки:

Крок 1. Зайдіть на https://peredplata.ukrposhta.ua/ та оберіть необхідне видання. Знайти видання можна за назвою, передплатним індексом, тематикою.

Крок 2. Вкажіть період, упродовж якого хочете отримувати видання.

Крок 3. Оформіть замовлення, вказавши поштову адресу доставки, ПІБ замовника, номер телефону, e-mail, а також зазначте спосіб оплати картки – «ЄПідтримка» чи Visa/Mastercard

Крок 4. Зазначте реквізити карти «ЄПідтримка» та проведіть оплату, натиснувши «Оплатити».

Якщо Ви ще не отримали картку «ЄПідтримка» це можна зробити наступним чином:

Відкрийте віртуальну або пластикову картку «ЄПідтримка»

На даний момент зробити це можна в таких банках: Monobank, Альфа-банк, Укргазбанк, А-банк, Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк, Банк Восток, izibank.

Якщо у вас вже є рахунок в котромусь із вищезазначених банків, процес займе декілька хвилин. Просто зайдіть в банківський мобільний додаток (не забудьте перед цим його оновити) і знайдіть послугу відкриття картки «ЄПідтримка». Подайте заявку – і віртуальна картка з’явиться у додатку.

Якщо ж ви не є клієнтом цих банків, рекомендуємо сходити до відділення банку або ж відкрити рахунок дистанційно, якщо банк дає таку можливість. Щодо пластикової картки «ЄПідтримка», то зараз її можна відкрити в Monobank (замовити онлайн з доставкою до Нової пошти), А-банк (у будь-якому відділенні банку або дистанційно – у додатку ABank24) і Альфа-банк (з паспортом та ІПН звернутися до найближчого відділення банку або, якщо ви вже маєте віртуальну картку, замовити доставку через мобільний додаток).

2. Подайте заявку на отримання коштів у «Дії»

Встановіть додаток «Дія» і згенеруйте сертифікат вакцинації, якщо раніше цього не зробили. Перейдіть в додатку у розділ «Послуги» і виберіть пункт «єПідтримка». Вкажіть банк, підтвердіть, що вам є 18 років – і протягом двох днів гроші потраплять на ваш рахунок.

Виберіть видання на сервісі «онлайн передплата», оплатіть замовлення та насолоджуйтеся

Оберіть видання на сайті Укрпошти згідно вищезазначеної інструкції. Вкажіть реквізити своєї картки єПідтримка та підтвердіть операцію. Готово! Самі бачите – нічого складного. Тож не бійтеся зв’язуватися з тисячею за вакцинацію – це все швидко і дуже просто. Замовляйте улюблені періодичні видання!

Більш детальна інформація на сайті https://e-aid.diia.gov.ua/

Найпоширеніші запитання, що виникають у передплатників:

➤ Що можна передплатити на 1000₴?

Ми пропонуємо дуже широкий асортимент періодичної преси на різний смак: газети, журнали, довідники, енциклопедії тощо – як загальнодержавні, так і місцеві видання. Також можна обрати видання за передплатним індексом, назвою або тематикою. З нагоди Дня народження Укрпошти можна передплатити акційні видання за зниженими цінами до 20% на обрані видання.

➤ Які видання та на який термін можна передплатити на 1000₴? Ви можете оформити передплату з поточних місяців 2022 року на будь-які видання на ваше уподобання, термін передплати від одного та більше місяців у рамках наявних коштів на картці «ЄПідтримка».

➤ В який термін можна витратити кошти з картки «ЄПідтримка»?

На витрату 1000₴ є чотири місяці з моменту зарахування коштів на картку «ЄПідтримка». Якщо через 4 місяці від дня отримання коштів на картці залишаються невитрачені кошти, вони повернуться до державного бюджету. Тож не зволікайте і встигніть витратити всі виділені кошти на цікаві видання.

➤ Чи можна витратити кошти у декілька платежів, а не всі одразу?

Так. Можна оформити декілька замовлень в рамках доступного залишку коштів на картці «ЄПідтримка», щоб вкластися у термін 4 місяці з моменту зарахування коштів на картку. Ліміт за оплатою періодичних видань карткою «ЄПідтримка» дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-яке улюблене видання вартістю до 1000 гривень.

➤ Як діяти, якщо сума до сплати понад 1000₴?

Наразі доплатити з інших коштів за таке замовлення не можливо. Але ви можете розділити обрані періодичні видання на два замовлення, щоб одне з них відповідало сумі коштів на картці «ЄПідтримка».

➤ Чи можна оплатити замовлення карткою «єПідтримка» при оформленні передплати у будь-якому поштовому відділенні?

Ні, поки що це не можливо. Оплату слід здійснити на нашому сайті, одразу при оформленні онлайн замовлення на передплату. Найближчим часом клієнти матимуть таку можливість.