ВІДСЬОГОДНІ КІРОВОГРАДЩИНА – У «ПОМАРАНЧЕВІЙ» ЗОНІ КАРАНТИНУ

Кіровоградщина потрапила до «помаранчевої» зони карантинних обмежень відсьогодні, 10 лютого.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

«Ми фіксуємо зростання нових випадків коронавірусної інфекції на всіх територіях Кіровоградської області. Це і стало причиною потрапляння області до «помаранчевої» зони карантину. Вчергове нагадуємо про важливість вакцинації населення – імунізацію варто отримати задля того, щоб вберегти від ускладнень хвороби себе та своїх рідних», – зазначила Надія Оперчук.

Помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки містить обмеження “жовтої” зони та визначається сигнальним про наближення регіону до “червоної” зони. Слід дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у півтора метра, а також забороняється:

проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на чотири квадратні метри площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж одна особа на десять квадратних метрів,

обмеження по часу роботи закладів відсутні.

“Помаранчевий” рівень визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення хоча б одного з таких показників:

завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%,

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом семи днів на 100 000 населення менше ніж 300,

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за сім днів на 100 000 населення понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген понад 20%,

зростання кількості госпіталізацій за сім днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж на 50%.