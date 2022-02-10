КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 10 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 494 особи захворіли, 180 одужали, 4 летальні випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 10 лютого. За минулу добу провели 2007 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 53 дослідження ІФА та 689 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 359 випадків (Знам’янська ТГ – 18, Катеринівська ТГ – 5, Бобринецька ТГ – 19, Суботцівська ТГ – 3, Кропивницька ТГ – 283, Олександрівська ТГ – 1, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 4, Первозванівська ТГ – 6, Соколівська ТГ – 2, Аджамська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 2, Кетрисанівська ТГ – 9, Компаніївська ТГ – 4);

у Голованівському районі – 9 випадків (Голованівська ТГ – 1, Вільшанська ТГ – 3, Новоархангельська ТГ – 2, Побузька ТГ – 1, Підвисоцька ТГ – 2);

у Новоукраїнському районі – 57 випадків (Добровеличківська ТГ – 2, Смолінська ТГ – 40, Новоукраїнська ТГ – 5, Рівнянська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 6, Піщанобрідська ТГ – 1, Злинська ТГ – 2);

в Олександрійському районі – 69 випадків (Попельнастівська ТГ – 2, Петрвіська ТГ – 2, Олександрійська ТГ – 39, Великоандрусівська ТГ – 2, Приютівська ТГ – 5, Пантаївська ТГ – 3, Новопразька ТГ – 3, Світловодська ТГ – 12, Онуфріївська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

123 жителі Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 15, Бобринецька ТГ – 2, Устинівська ТГ – 4, Суботцівська ТГ – 11, Кропивницька ТГ – 73, Олександрівська ТГ – 5, Первозванівська ТГ – 1, Соколівська ТГ – 5, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 6);

1 житель Голованівського району (Вільшанська ТГ – 1);

35 жителів Олександрійського району (Петрівська ТГ – 1, Олександрійська ТГ – 32, Новопразька ТГ – 2);

21 житель Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 8, Мар’янівська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 9).

За останню добу зареєстрували 4 летальні випадки, померли:

– 3 хворих з Кропивницького району: 59-річна жінка з Олександрівської ТГ, 74-річний чоловік з Кропивницької ТГта 69-річна жінка з Знам’янської ТГ;

– 82-річна жінка з Добровеличківської ТГ Новоукраїнського району.