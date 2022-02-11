КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 11 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 511 осіб захворіли, 229 одужали, 6 летальні випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 11 лютого. За минулу добу провели 1558 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 103 дослідження ІФА та 648 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 200 випадків (Знам’янська ТГ – 51, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 1, Суботцівська ТГ – 6, Кропивницька ТГ – 34, Олександрівська ТГ – 7, Великосеверинівська ТГ – 3, Гурівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 7, Первозванівська ТГ – 9, Соколівська ТГ – 3, Аджамська ТГ – 4, Новгородківська ТГ – 27, Долинська ТГ – 28, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 16);

у Голованівському районі – 1 випадкок (Голованівська ТГ);

у Новоукраїнському районі – 207 випадків (Добровеличківська ТГ – 24, Ганнівська ТГ – 2, Новомиргородська ТГ – 33, Мар’янівська ТГ – 3, Новоукраїнська ТГ – 29, Рівнянська ТГ – 8, Помічнянська ТГ – 36, Глодоська ТГ – 1, Піщанобрідська ТГ – 8, Маловисківська ТГ – 57, Злинська ТГ – 4, Тишківська ТГ – 2);

в Олександрійському районі – 103 випадки (Попельнастівська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 16, Олександрійська ТГ – 27, Приютівська ТГ – 13, Пантаївська ТГ – 1, Новопразька ТГ – 4, Світловодська ТГ – 35, Онуфріївська ТГ – 5).

Одужали від коронавірусу:

142 жителі Кропивницького району (Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 114, Аджамська ТГ – 5, Новгородківська ТГ – 6, Долинська ТГ – 16);

47 жителів Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 33, Новопразька ТГ – 9, Світловодська ТГ – 5);

40 жителів Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 7, Новомиргородська ТГ – 23, Смолінська ТГ – 10).

За останню добу зареєстрували 6 летальних випадків, померли:

– 3 хворих з Кропивницького району: 72-річна жінка з Кропивницької ТГ, 86-річна жінка з Первозванівської ТГ та 77-річна жінка з Соколівської ТГ;

– 73-річна жінка з Гайворонської ТГ Голованівського району;

– 75-річна жінка з Світловодської ТГ Олександрійського району;

– 69-річна жінка з Рівнянської ТГ Новоукраїнського району.