КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 258 захворіли, 11 одужали, 5 летальних випадків.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 лютого.

За добу зробили 1001 ПЛР-тестувань, ІФА – 35, досліджень досліджень на антиген (ІХА) – 139.

По районах та територіальних громадах:

Голованівський район – 10 (Голованівська ТГ – 1; Вільшанська ТГ – 7; Побузька ТГ – 2);

Кропивницький район – 112 (Кропивницька ТГ – 86; Олександрівська ТГ – 6; Первозванівська ТГ – 7; Аджамська ТГ – 2; Новгородківська ТГ – 6; Долинська ТГ – 5);

Новоукраїнський район – 118, (Добровеличківська ТГ – 19; Смолінська ТГ – 11; Марянівська ТГ – 1; Новоукраїнська ТГ – 17; Рівнянська ТГ – 4; Помічнянська ТГ – 18; Глодоська ТГ – 1; Піщанобрідська ТГ – 2; Маловисківська ТГ – 41; Злинська ТГ – 4);

Олександрійський район – 18, (Петрівська ТГ – 1; Олександрійська ТГ – 15; Світловодська ТГ – 2);

За останню добу одужало хворих – 11, з них по районах та ТГ:

Кропивницький район – 4 – Кропивницька ТГ;

Новоукраїнський район – 7 (Добровеличківська ТГ – 4; Новомиргородська ТГ – 1; Смолінська ТГ – 1; Піщанобрідська ТГ – 1);

За останню добу зареєстровано 5 летальних випадків, померли:

– 4 хворих з Кропивницького району: 2 жінки віком 76 та 92 роки з Кропивницької ТГ, 84-річна жінка та 76-річний чоловік з Олександрівської ТГ;

– 76-річна жінка з Мар’янівської ТГ Новоукраїнського району.