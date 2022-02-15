КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 432 захворіли, 225 одужали, 4 людини померли.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Також за добу зробили 1082 ПЛР, 73 ІФА та 465 досліджень на антиген.

По районах та територіальних громадах:

Голованівський район – 10,(Голованівська ТГ – 2; Вільшанська ТГ – 2; Новоархангельська ТГ – 5; Підвисоцька ТГ – 1);

Кропивницький район – 315,(Знам’янська ТГ – 47; Катеринівська ТГ – 1; Бобринецька ТГ – 3; Суботцівська ТГ – 1; Кропивницька ТГ – 193; Великосеверинівська ТГ – 2; Гурівська ТГ – 3; Дмитрівська ТГ – 5; Первозванівська ТГ – 3; Соколівська ТГ – 2; Аджамська ТГ – 2; Новгородківська ТГ – 6; Долинська ТГ – 32; Кетрисанівська ТГ – 1; Компаніївська ТГ – 14);

Новоукраїнський район – 9 (Добровеличківська ТГ – 6; Ганівська ТГ – 1; Новомиргородська ТГ – 1; Смолінська ТГ – 1);

Олександрійський район – 98,(Попельнастівська ТГ – 2; Петрівська ТГ – 5; Олександрійська ТГ – 31; Приютівська ТГ – 8; Новопразька ТГ – 3; Світловодська ТГ – 40; Онуфріївська ТГ – 9);

За останню добу одужало хворих – 225, з них по районах та ТГ:

Голованівський район – 7 (Вільшанська ТГ – 2; Гайворонська ТГ – 5);

Кропивницький район – 102 (Кропивницька ТГ – 70; Первозванівська ТГ – 1; Соколівська ТГ – 1; Новгородківська ТГ – 9; Долинська ТГ – 1; Компаніївська ТГ – 20);

Новоукраїнський район – 61 (Добровеличківська ТГ – 3; Новомиргородська ТГ – 21; Смолінська ТГ – 37);

Олександрійський район – 55 (Олександрійська ТГ – 45; Світловодська ТГ – 1; Онуфріївська ТГ – 9);

За останню добу зареєстровано 4 летальних випадки, померли:

– 3 хворих з Кропивницького району: 54-річний чоловік та 75-річна жінка з Кропивницької ТГ, 53-річний чоловік з Дмитрівської ТГ;

– 68-річна жінка з Новомиргородської ТГ Новоукраїнського району.