КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 541 особа захворіла, 320 одужали, 3 летальні випадки.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 лютого. За минулу добу провели 1779 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 37 досліджень ІФА та 691 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 337 випадків (Знам’янка ТГ – 18, Катеринівська ТГ – 7, Бобринецька ТГ – 10, Устинівська ТГ – 8, Суботцівська ТГ – 4, Кропивницька ТГ – 241, Олександрівська ТГ – 3, Великосеверинівська ТГ – 2, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 4, Соколівська ТГ – 8, Аджамська ТГ – 3, Новгородківська ТГ – 9, Кетрисанівська ТГ – 3, Компаніївська ТГ – 16);

у Голованівському районі – 43 випадки (Вільшанська ТГ – 19, Новоархангельська ТГ – 9, Побузька ТГ – 8, Підвисоцька – 3, Надлацька ТГ – 3, Благовіщенська ТГ – 1);

у Новоукраїнському районі – 85 випадків (Добровеличківська ТГ – 34, Ганнівська ТГ – 3, Новомиргородська ТГ – 1, Новоукраїнська ТГ – 21, Рівнянська ТГ – 13, Помічнянська ТГ – 5, Глодоська ТГ – 2, Піщанобрідська ТГ – 2, Маловисківська ТГ – 1, Злинська ТГ – 2, Тишківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 76 випадків (Попельнастівська ТГ – 2, Петрівська ТГ – 16, Олександрійська ТГ – 47, Приютівська ТГ – 6, Новопразька ТГ – 2, Світловодська ТГ – 2, Онуфріївська ТГ – 1).

Одужали від коронавірусу:

287 жителів Кропивницького району (Знам’янська ТГ – 41, Бобринецька ТГ – 1, Суботцівська ТГ – 1, Кропивницька ТГ – 174, Гурівська ТГ – 2, Новгородківська ТГ – 1, Долинська ТГ – 46, Компаніївська ТГ – 21);

1 житель Олександрійського району (Олександрійська ТГ – 1); 8 жителів Голованівського району (Новоархангельська ТГ – 8); 24 жителі Новоукраїнського району (Добровеличківська ТГ – 19, Новомиргородська ТГ – 3, Маловисківська ТГ – 2).

За останню добу зареєстровано 3 летальні випадки в Кропивницькому районі: 66-річний чоловік з Компаніївської ТГ, 63-річна жінка з Олександрівської ТГ та 76-річна жінка з Кропивницької ТГ.