ГРОШІ НА ОБОРОНУ КІРОВОГРАДЩИНИ: ХТО, КУДИ ТА СКІЛЬКИ

Обласна та районні ради внесли зміни до бюджетів, щоби виділити кошти на територіальну оборону. Ці рішення ухвалені згідно із законом «Про основи національного спротиву», який передбачає фінансування заходів територіальної оборони (ТрО) місцевого значення.

Кіровоградська обласна рада зібралася на позачергову сесію у вівторок, 15 лютого. Депутати проголосували за єдине питання порядку денного – скерували 2 мільйони гривень на тероборону. Для цього 880 тисяч гривень залучили із загального фонду та 1 мільйон 120 тисяч – зі спеціального.

– Закликаємо не поширювати панічні настрої, чутки та російську пропаганду, не піддаватися на інформаційно-психологічні атаки й не підігрувати агресору. Вірте в нашу армію, у наших воїнів, які мають достатньо сил і засобів, щоб у разі потреби відстояти нашу державу. Ми просимо всіх, хто має таку можливість і відповідний досвід, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові, – йдеться в офіційному зверненні облради.

Всебічна підтримка територіальної оборони – це створення стратегічної переваги перед ворогом. На цьому у ході сесії обласної ради наголосив командир бригади територіальної оборони Кіровоградської області Сергій Колос.

Він зазначив, що станом на сьогодні бригада територіальної оборони області укомплектована на 70%.

«Станом на сьогодні бригади територіальної оборони у всіх прикордонних регіонах набрали 70% спроможності. Бригада нашої області укомплектована на такому ж рівні. Решту роботи буде проведено протягом місяця», – зазначив Сергій Колос.

Також у вівторок відбулися сесії декількох рад Кіровоградщини, під час яких місцеві депутати теж виділили кошти на заходи територіальної оборони. Так, Кропивницька районна рада виділила на ці заходи 200 000 гривень із залишків бюджету. Міські депутати Новомиргорода одноголосно підтримали субвенцію з місцевого бюджету державному –обласному терцентру комплектування та соцпідтримки на заходи та роботи з територіальної оборони в сумі 350 тисяч гривень.

– Ми сподіваємося на недопущення чергового порушення українських кордонів з боку агресора, але маємо бути готові до будь-яких варіантів. Тому не забуваємо про постійну підтримку ЗСУ, прикордонної служби та підрозділів територіальної оборони, – підкреслили новомиргородські депутати.

В Гайворонській міській громаді з вільного залишку коштів у бюджеті виділили 344 тисячі гривень. Олександрійська рада з міського бюджету дала на тероборону 600 тисяч гривень.

Як пояснила голова облдержадміністрації Марія Чорна, протягом цього тижня всі територіальні громади Кіровоградщини виділять кошти на підсилення тероборони регіону.

– Така єдність нашого регіону свідчить і про підтримку зусиль президента й дипломатів України, а також наших захисників – Збройних сил України. Закликаю всі політичні сили до єдності та консолідації зусиль, щоб спільно протистояти тиску з боку агресора, – підкреслила вона.

Голова ОДА подякувала всім громадам, які підтримали ідею проведення позачергових сесій з питанням ресурсного підсилення територіальної оборони нашої області.

До підтримки ТрО долучилися і представники бізнесу. Крім того, 15 лютого відбулося спільне засідання Економічної та Аграрної рад Кіровоградщини. Під час нього підприємці обговорили шляхи, алгоритми та механізми допомоги організації територіальної оборони області.

– Цей крок мав бути зроблений давно, але нині без сумнівів нам всім потрібно активно брати участь у формуванні системи територіальної оборони, адже це – захист землі, на якій ми живемо, – сказав голова обласного об’єднання організацій роботодавців, голова наглядової ради ПАТ «Радій» Євген Бахмач.

Ірина ТРЕБУНСЬКИХ