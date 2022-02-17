КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 17 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 456 захворіли , 177 одужали , 3 летальних випадки.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук. За добу зробили 1307 ПЛР, 67 ІФА та 696 досліджень на антиген

Випадки коронавірусу зареєстрували по районах та територіальних громадах:

Голованівський район – 40, з них дітей – 2 (Голованівська ТГ – 6, з них одна дитина віком 6 років; Вільшанська ТГ – 11, з них одна дитина віком 7 років; Побузька ТГ – 16; Гайворонська ТГ – 1; Перегонівська ТГ – 2; Благовіщенська ТГ – 4);

Кропивницький район – 171, з них дітей – 7 (Знам’янська ТГ – 23, з них одна дитина віком 2 роки; Катеринівська ТГ – 1; Бобринецька ТГ – 3; Устинівська ТГ – 1; Суботцівська ТГ – 7; Кропивницька ТГ – 75, з них одна дитина віком 3 роки; Олександрівська ТГ – 12, з них одна дитина віком 11 років; Великосеверинівська ТГ – 3; Гурівська ТГ – 1; Дмитрівська ТГ – 1; Первозванівська ТГ – 3; Соколівська ТГ – 2; Аджамська ТГ – 3; Новгородківська ТГ – 2; Долинська ТГ – 23, з них одна дитина віком 12 років; Кетрисанівська ТГ – 10, 3 дитини віком 1, 7, 9 років; Компаніївська ТГ – 1);

Новоукраїнський район – 176, з них дітей – 13 (Добровеличківська ТГ – 1; Новомиргородська ТГ – 71, 5 дітей віком 1, 9, 14, 14, 16 років; Смолінська ТГ – 9; Марянівська ТГ – 4; Новоукраїнська ТГ – 4; Рівнянська ТГ – 1; Помічнянська ТГ – 21, 2 дитини віком 14, 15 років; Глодоська ТГ – 1; Піщанобрідська ТГ – 14, 2 дитини віком 10, 16 років; Маловисківська ТГ – 43, 4 дитини віком 1, 5, 11, 14 років; Злинська ТГ – 3; Тишківська ТГ – 4);

Олександрійський район – 69, з них дітей –4 (Попельнастівська ТГ – 2; Петрівська ТГ – 6, з них одна дитина віком 7 років; Олександрійська ТГ – 26; Великоандрусівська ТГ – 11, з них одна дитина віком 1 рік; Приютівська ТГ – 1; Пантаївська ТГ – 2, з них одна дитина віком 3 роки; Світловодська ТГ – 20, з них одна дитина віком 13 років; Онуфріївська ТГ – 1).

За останню добу одужало хворих – 177, з них по районах та ТГ:

Кропивницький район – 139 (Кропивницька ТГ – 85; Новгородківська ТГ – 54);

Новоукраїнський район – 11 – Смолінська ТГ;

Олександрійський район – 27 – Олександрійська ТГ.

За останню добу зареєстровано 3 летальних випадки, померли 2 хворих з Кропивницької ТГ (61-річний чоловік та 84-річна жінка) та 48-річна жінка з Олександрійської ТГ Олександрійського району.