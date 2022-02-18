КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 18 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 461 особа захворіла, 213 одужали, 6 летальних випадків.

За минулу добу провели 1038 ПЛР-тестувань. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 99 досліджень ІФА та 577 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

у Кропивницькому районі – 222 випадки (Знам’янська ТГ – 9, Катеринівська ТГ – 1, Бобринецька ТГ – 3, Устинівська ТГ – 2, Кропивницька ТГ –190, Великосеверинівська ТГ – 1, Дмитрівська ТГ – 1, Первозванівська ТГ – 2, Соколівська ТГ – 2, Аджамська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 1, Кетрисанівська ТГ – 7, Компаніївська ТГ – 2);

у Голованівському районі – 81 випадок (Заваллівська ТГ – 11, Вільшанська ТГ – 21, Новоархангельська ТГ – 2, Побузька ТГ – 9, Гайворонська ТГ – 19, Благовіщенська ТГ – 19);

у Новоукраїнському районі – 37 випадків (Добровеличківська ТГ – 8, Новомиргородська ТГ – 12, Новоукраїнська ТГ – 8, Рівнянська ТГ – 1, Помічнянська ТГ – 2, Піщанобрідська ТГ – 4, Злинська ТГ – 1, Тишківська ТГ – 1);

в Олександрійському районі – 121 випадків (Олександрійська ТГ – 6, Великоандрусівська ТГ – 28, Пантаївська ТГ – 1, Світловодська ТГ – 86).

Одужали від коронавірусу:

116 жителів Кропивницького району (Кропивницька ТГ – 100, Олександрівська ТГ – 1, Новгородківська ТГ – 7, Кетрисанівська ТГ – 1, Компаніївська ТГ – 7);

83 жителі Олександрійського району (Олександрійська ТГ);

14 жителів Новоукраїнського району (Смолінська ТГ – 10, Маловисківська ТГ – 3, Злинська ТГ – 1).

За останню добу зареєстровано 6 летальних випадків, померли:

– 3 хворих з Кропивницького району: 94-річна жінка з Кропивницької ТГ, 72-річний чоловік із Знам’янської ТГ та 65-річний чоловік з Олександрівської ТГ;

– 2 хворих з Олександрійського району: 62-річна жінка з Олександрійської ТГ та 57-річна жінка з Світловодської ТГ;

– 85-річна жінка з Новоукраїнської ТГ Новоукраїнського району.