КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 21 ЛЮТОГО

«Ковідна» статистика області за останню добу: 313 захворіли, 29 одужали, три летальні випадки.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 21 лютого. Протягом доби зробили 1150 ПЛР, ІФА 27, 140 досліджень на антиген.

По районах та територіальних громадах:

– Голованівський район – 3 (Вільшанська ТГ – 2; Перегонівська ТГ – 1);

– Кропивницький район – 174, з них дітей – 8 (Знам’янська ТГ – 16; Катеринівська ТГ – 5, одна дитина віком 11 років; Бобринецька ТГ – 1; Суботцівська ТГ – 3, одна дитина віком 11 років; Кропивницька ТГ – 95, 2 дитини віком 2 та 5 років; Олександрівська ТГ – 43, 3 дитини віком 1, 2 та 13 років; Великосеверинівська ТГ – 1; Дмитрівська ТГ – 1, одна дитина віком 13 років; Новгородківська ТГ – 4; Компаніївська ТГ – 5);

– Новоукраїнський район – 48, з них дітей – 7 (Новомиргородська ТГ – 18, одна дитина віком 12 років; Марянівська ТГ – 1; Новоукраїнська ТГ – 6, 2 дитини віком 1 та 14 років; Рівнянська ТГ – 3; Помічнянська ТГ – 11, одна дитина віком 11 років; Глодоська ТГ – 1; Маловисківська ТГ – 7, 3 дитини віком 8 місяців та 2 роки (2 вип.); Тишківська ТГ – 1);

– Олександрійський район – 88, з них дітей – 7 (Попельнастівська ТГ – 7, 2 дитини віком 2 роки; Петрівська ТГ – 17; Олександрійська ТГ – 19; Великоандрусівська ТГ – 9, 4 дитини віком 1, 4, 12, 15 років; Приютівська ТГ – 1; Новопразька ТГ – 2; Світловодська ТГ – 33, одна дитина віком 2 роки);

За останню добу одужало хворих – 29, з них по районах та ТГ:

– Кропивницький район – 29 – Кропивницька ТГ.

За останню добу зареєстровано 3 летальних випадки, померли:

– 2 жінки віком 51 рік з Кропивницької ТГ та віком 49 років з Устинівської ТГ Кропивницького району;

– 77-річна жінка з Приютівської ТГ Олександрійського району.