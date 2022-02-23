«ЛЮТИЙ ХОЛОДЕЦЬ» ЗІ СМАКОМ ЧОРНОЗЕМУ

Традиційні зимові аматорські велоперегони цьогоріч змінили організаторів – замість велоклубу «Там Де Ми» тему перехопила своєрідна асоціація з пів десятка велоклубів за ініціативи одного з них – «Bike Band». До того ж змагання отримали вельми інтригуючу назву, пов’язану не лише з календарно зимовим часом – головним спонсором виступила торгівельна марка «Пан Кабан». Тож на велоспільноту очікували не лише перегони, а й смаколики.

Залікових категорій було сформовано п’ять: жіноча (від 2006 р. н.), юніорська (2005 – 08 р. н.), молодша чоловіча ( 1978 – 2004 р. н.), старша чоловіча або «ветеранська» (від 1977 р. н.) та спортивна (представники ДЮСШ). Тож на старт зібрались майже сімдесят учасників та учасниць з Кропивницького, Соколівки та Черкас.

Стрімка відлига певною мірою поламала плани організаторів змагання – адже, відповідно до регламенту, на всіх велогонщиків очікувало почергове проходження одного кола довжиною 1550 метрів з паузою між учасниками 30 секунд. Аж раптом після урочистого відкриття всім повідомили, що учасники «молодшої дорослої» проїжджатимуть три повних кола, а решта груп – по два, з часовим проміжком в одну хвилину. Як з’ясувалось в процесі перегонів, причиною такого кроку став стан траси – і завдяки нововведенню кросові перегони в стилі «спринт» перетворились в «трофі на виживання». Ще однією раптовою зміною стало скасування так званого «ознайомчого» кола –з вищезгаданої причини. Організатори нагадали, що конфігурація та схема траси були оприлюднені майже за місяць до перегонів, тож всі охочі мали нагоду протестувати її в сніговому, крижаному варіантах та й в процесі відлиги. Отже, жодного порушення умов змагань не сталося.

Власне траса змагань мала дві швидкісні ділянки з можливістю випередження більш повільних суперників, дві вузькі «спецділянки», помилки на яких загрожували вильотами у хащі, передфінішну, де лише вдало обрана траєкторія руху запобігала зупинці та спішуванню, і вже фінішна – з асфальтовим покриттям, де навіть долі секунди визначали місце в заліку.

Проте не лише траса впливала на напруженість перегонів – значну роль відігравав і стиль пілотування учасників, тож боротьба розгорнулась між прихильниками твердого покриття («паркетниками») та бездоріжжя (оффроудерами).

Першими стартували дівчата, яких стало шкода з перших метрів – недостатня фізична й технічна підготовка одразу завадили кропивничанкам вирватись вперед і втримати позиції. Цим швидко скористались черкащанки, які в підсумку й отримали весь подіум. За ними рушили юніори, де майже одразу став відомий розклад сил – постійні тренування в складних умовах сприяли команді «Кропивницькі кентаври» обласного центру туризму опанувати перші дві сходинки п’єдесталу переможців.

Наступними змагались «ветерани» – і саме тут «велоферрарі» довели «велоджипам», що і «холодець», і «болотець» вони здатні підкорити. Але найбільша інтрига розгорнулась у молодшій дорослій категорії – адже траса попередніми групами булa розбита вщент. Тож велоперегонникам вже на середині кола перед другою швидкісною ділянкою довелося зупинятись для прочистки своєї техніки – іноді колеса не рухались ані вперед, ані назад. Завершували брудоміс юні спортсмени з ДЮСШ Кропивницького та Соколівки. При цьому з неабиякою швидкістю – ніби летіли над трасою, мов на повітряній подушці.

Після фінішу перед більшістю учасників постала дилема – чистити ровери та одяг чи все ж спочатку почастуватись смаколиками – адже кулінарна майстерність працівників центру туризму Альони Щербакової та Олександра Довганя вже давно вийшла за межі їхнього відомства.

Урочисте нагородження, купа спонсорських та партнерських подарунків, фотосесії, лотереї з додатковими призами згідно зі стартовими номерами… І, звісно, попередні перемовини між співорганізаторами щодо наступних заходів схожого формату. Як зазначили на відкритті змагань посадовці обласної держадміністрації, це лише початок нових амбітних проєктів щодо аматорського та професійного велоспорту та велотуризму. Сподіваємось, цьому не завадять ані чергові спалахи ковіду, ані нова загроза повномасштабної війни.

Наступні велозмагання, за попередньою інформацією, очікуються на початку квітня – І етап Кубку області з велосипедного туризму, що відбудеться у Кропивницькому. Тож плануйте участь, а шляхів та маршрутів, як ми завжди нагадуємо, вистачить на всіх.

Максим ГУЦАЛЮК, фото автора