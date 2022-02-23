НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТВОРИЛИ ОПЕРАТИВНИЙ ШТАБ

Від сьогодні на Кіровоградщині починає діяти оперативний штаб.

Про це повідомила сьогодні, 23 лютого, очільниця ОДА Марія Чорна, яка очолила новостворений орган:”Спільно з міським головою Кропивницького Андрієм Райковичем, представниками обласних силових та військових структур, керівництвом органів державної влади та органів місцевого самоврядування будемо вирішувати нагальні питання життєдіяльності та обороноздатності регіону.

Як ви бачите, сьогодні немає політики в країні. Є спільні погоджені дії та рішення. Ми працюємо синхронно та будемо продовжувати роботу разом в режимі 24/7.

Крім цього, від завтра запроваджуємо щоденні брифінги оперативного штабу, які будемо проводити о 10:00. На них будемо повідомляти інформацію про всі наступні кроки та рішення.