ЗАКЛАДИ ОСВІТИ КРОПИВНИЦЬКОГО ПЕРЕЙШЛИ НА ДИСТАНЦІЙНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

Як працюватимуть дошкільні заклади освіти і школи Кропивницького в умовах воєнного стану повідомила начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко.

– Міська влада визначила дошкільні заклади, які прийматимуть дітей працівників критичної інфраструктури — військових, медиків. Це дитячі садочки №№14, 15, 35, 37, 47, 63, 74. В усіх інших дошкільних закладах організовано за потреби розміщуватимуться біженці та родини, які втратили житло. Усі школи перейшли на дистанційне навчання, – повідомила Лариса Костенко.

Очільниця управління освіти звернулася до усіх батьків за можливості залишати дітей дошкільного і шкільного віку вдома і зберігати спокій.