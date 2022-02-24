КРОПИВНИЦЬКИЙ ГОТУЄТЬСЯ ПРИЙМАТИ БІЖЕНЦІВ З ПРИКОРДОННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

На території Кропивницького, як і по всій Україні, діє режим воєнного стану. Головне завдання міської влади у цей час – забезпечити стабільність роботи критичної інфраструктури і створити максимально безпечні умови життєдіяльності у громаді.

На цьому наголосив міський голова Андрій Райкович під час засідання міського штабу оборони сьогодні, 24 лютого.

– На території Кропивницького ситуація штатна. Ми посилюємо охорону усіх стратегічно важливих інфраструктурних об’єктів силами міської дружини. Охороні підлягають також приміщення дитячих садочків, які в обласному центрі будуть перетворені на центри прийому біженців, – відзначив міський голова. – Кожній людині, що приїхала до нас з прикордонних районів, має бути приділена увага. Ми розміщуємо усіх.

Важливим сьогодні є забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури міста. Для цього буде введений режим максимальної економії енергетичних ресурсів.

– Усі, хто може, повинні залишатися у цей час вдома, – наголосив Андрій Райкович. – Пересування містом мають бути максимально обмежені. Інтервали руху громадського транспорту будуть збільшені. Припиняються роботи автотехніки на прибиранні вулиць, обрізці дерев тощо. У котлах теплогенеруючих підприємств буде знижена температура теплоносія і тиск в мережах. Турбіни ТЕЦ, як і резервні електростанції, перебувають в готовності до вироблення електроенергії у разі необхідності.

Об’єкти укриття готові прийняти мешканців. У кожному з них буде відповідальний черговий, який організовуватиме роботу сховища. Заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі.