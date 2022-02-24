МАРІЯ ЧОРНА: КОЖЕН, ХТО МАЄ БОЙОВИЙ ДОСВІД, МАЄ ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЦЕНТРІВ КОМПЛЕКТАЦІЇ ЗСУ

Кожен, хто може допомогти в обороні України та має бойовий досвід ,має звернутися до центрів комплектації ЗСУ. Про це під час прес-конференції повідомила голова ОДА Марія Чорна.

«Кожен, хто може допомогти обороні і має бойовий досвід, має звернутися у центри комплектації ЗСУ. Тероборона має виконувати свої завдання. Слідкуйте за інформацією. Ми на своїй землі, ми її нікому не віддамо. Світ має відреагувати максимально жорстко на те, що відбувається. Президент і всі наші дипломати забезпечують відповідну комунікацію з партнерами. Що стосується нашої області, ситуація напружена, але контрольована. Військові виконують свої завдання, в області діє військовий стан», – наголосила Марія Чорна.