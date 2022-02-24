МАРІЯ ЧОРНА: ПАНІКИ У ДЕРЖАВІ ТА В ОБЛАСТІ МИ НЕ ДОПУСТИМО

Базова мета Росії – дестабілізація держави, руйнація інституцій та спричинення паніки в суспільстві. Про це щойно під час брифінгу зазначила очільниця обласної державної адміністрації Марія Чорна.

«Росія наносить удари по військовим та стратегічно важливим об’єктам інфраструктури. По всій країні. Порушено наші кордони з півночі, сходу, адміністративна межа з Кримом. Збройні Сили наносять удари у відповідь. Ворог має тяжкі втрати. Ситуація тяжка, але ми маємо намагатися сприймати цю ситуацію спокійно. Ми маємо розуміти, що базова мета Росії – дестабілізація нашої держави, руйнація інституцій і паніка в суспільстві. Паніки у державі та на Кіровоградщині ми не допустимо», – зазначила Марія Чорна.