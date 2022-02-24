ПЕРЕЛІК БОМБОСХОВИЩ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

Перелік адрес бомбосховищ Кропивницького:

Кіровоградська виправна колонія № 6 вул. Яновського, 50

Кіровоградська виправна колонія № 6 вул. Яновського, 50

ГУ статистики у Кіровоградській області, вул. Соборна, 7-а

Управління СБУ України в області вул. Дворцова, 9

Державна організація «Комбінат «Трикутник» вул. Маланюка, 3

Регіональне відділення фонду держмайна України вул.Олега Паршутіна, 20

ПрАТ «Кіровоградський комбінат по виписку продовольчих товарів» вул. Перша Виставкова,37

ТОВ «СФ Трейд» вул. Кавалерійська, 19/26

ПАТ «Завод Сегмент» вул. Родімцева, 83

ПАТ «Завод Сегмент» вул. Родімцева, 83

ТДВ «Мясокомбінат «Ятрань» вул. Братиславська, 82

КД АТ «Укрпошта» вул. Поповича, 3

Виробничий структурний підрозділ «Знамянський центр механізації колійних робіт» Станція Лелеківка

ВСП «Знамянське територіальне управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» Станція Кіровоград вул. Поповича,1

ПрАТ “Кіровоградобленерго” Студентський бульвар, 15

16. ПрАТ “Кропивницький ОЕЗ” вул. Урожайна, 30

АТ “Гідросила”, вул. Братиславська,5

Регіональне відділення Фонду держмайна України вул. Руслана Слободенюка, 227

Регіональне відділення Фонду держмайна України вул. Родімцева, 87В

КП “Теплоенергетик”, вул. Енергетиків, 20

КП «Електротранс» проспект Університетський, 3

Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка, вул. Шевченко, 1

ОКВП “Дніпро-Кіровоград вул. Соборна, 19-а

ОКВП “Дніпро-Кіровоград, вул. Соборна, 19-а

ОКВП “Дніпро-Кіровоград вул. Соборна, 19-а

Обласний військовий госпіталь вул. Короленко,56

Кіровоградська обласна лікарня пр-кт Університетський 2/5

Кіровоградська обласна лікарня КОР пр-кт Університетський 2/5

Гр. Овечко В.С. вул. Промислова, 2

30. АТ «Ельворті», вул. Ельворті,1

ТОВ «Прогрес-2010», вул. Р. Слободянюка, 209

“Гідросила” вул. Братиславська,5

“Гідросила” вул. Братиславська,5

“Гідросила”, вул. Братиславська,5

Територіальне медичне об’єднання МВС України по Кіровогградській області» вул. Волкова, 3

ПрАТ «Зорянка», вул. Маланюка,2

«Ельворті» вул. Ельворті,1

«Теплоенергетик» вул. Сергія Гришина, 23/16

ДП ДАК «ХЛІБ УКРАЇНИ» «Кіровоградський КХП№1» вул. Варшавська, 90

ДП «Кіровоградський КХП №2» пр. Інженерів,2

ПАТ АТ ДАК «Укрвидавполіграфія», вул. Глинки, 2

ПАТ «Втормет» вул. Виставочна,4

ПАТ «Кіровоградгранкарєр» вул. Автолюбителів, 5

«Ельворті» вул. Ельворті,1

«Ельворті», вул. Ельворті,1

Льотна академія НАУ вул. Добровольського,10

ПП «Астарта – груп» вул. Родімцева, 59

Кіровоградська протезно-ортопедична дільниця проїзд Тіннистий, 8

ЖЕО №1 вул. Дворова, 16/7

ПОГ «АПВТ «Фірма «Ласка» вул. Руслана Слободянюка, 215

ЗАТ «РУР ГРУП С.А.» вул. Перша Виставкова, 31

ТОВ Буддеталь вул. Севастопольська, 2а

ПАТ НВП Радій вул. А.Тамма, 29

Регіональне відділення фонду держмайна України вул. Районна, 7-б