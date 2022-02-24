РАЙКОВИЧ РОЗПОВІВ ПРО РОБОТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Міський голова Кропивницького на сайті міськради оприлюднив інформацію про життєдіяльність міста в умовах воєнного стану.

У нас вже працює оперативний штаб. Ми щільно займаємось облаштуванням нашої бригади тероборони. Міська комісія ТЕБ та НС перейшла на роботу в режимі 24/7. Ми готові приймати біженців з інших міст України. Поставтесь до цього з розумінням.

Я дав команду посилити охорону всіх об’єктів критичної інфраструктури міста. Прошу вас без нагальної потреби не користуватись громадським транспортом, не бігти до банкоматів та торговельних мереж. Не скуповуйте продукти, їх достатньо. Прошу автомобілістів, без нагальної потреби не користуватись своїми авто, не створювати черги на заправках. Всі, хто може залишити діток вдома, зробіть це. І обов’язково заспокойте їх. У кого немає такої можливості – дитячі садочки працюють. Школи можуть перейти на дистанційку.

Усі лікувальні заклади міста також переводяться на посилений режим чергування. Прошу усіх медиків бути уважними до людей старшого віку, до тих, у кого хронічні захворювання. Прошу психологів більше спілкуватися в соціальних мережах, заспокоювати містян.