МАРІЯ ЧОРНА: СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ КОНТРОЛЬОВАНА

Отримували сигнали про дрони, які кружляють навколо стратегічних об’єктів. Чотири зафіксовани в районі залізничного вокзалу Кропивницького та один у Знам’янці. Служби працюють.

Вночі передивилась сайти та соцмережі. Люди, шо ви робите?!

Фото укріплень та блок постів, місць зберігання «інструментів опору» не можна не те, щоб публікувати у мережі чи чатіках, а навіть пересилати рідним! Це питання вже не просто нашої безпеки. Ми несемо відповідальність за спокій тисяч родин, які знайшли прихисток від ракет окупантів на Кіровоградщині”.