МАРІЯ ЧОРНА: СИТУАЦІЯ В ОБЛАСТІ КОНТРОЛЬОВАНА

Станом на 8:00 28 лютого ситуація в області контрольована.
Про це у своєму телеграм -каналі повідомила голова ОДА Марія Чорна:
“Ніч на Кіровоградщині минула відносно спокійно.
Отримували сигнали про дрони, які кружляють навколо стратегічних об’єктів. Чотири зафіксовани в районі залізничного вокзалу Кропивницького та один у Знам’янці. Служби працюють.
Вночі передивилась сайти та соцмережі. Люди, шо ви робите?!
Фото укріплень та блок постів, місць зберігання «інструментів опору» не можна не те, щоб публікувати у мережі чи чатіках, а навіть пересилати рідним! Це питання вже не просто нашої безпеки. Ми несемо відповідальність за спокій тисяч родин, які знайшли прихисток від ракет окупантів на Кіровоградщині”.