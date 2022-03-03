ЧЕРЕЗ КІРОВОГРАДЩИНУ ПІДУТЬ БЕЗКОШТОВНІ ЕВАКУАЦІЙНІ ПОЇЗДИ

Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу до заходу України евакуаційними. Продаж квитків на них закривається.

Ось ці поїзди тепер є безкоштовними, евакуаційними:

✅№1/2 Константинівка – Івано-Франківськ

✅№3/4 Запоріжжя – Ужгород

✅№5/6 Маріуполь – Рахів

✅№7/8 Київ – Чернівці

✅№15/16 Харків – Рахів

✅№17/18 Харків – Ужгород

✅№21/22 Харків – Трускавець

✅№25/26 Одеса – Рахів

✅№29/30 Київ – Ужгород

✅№31/32 Кривий Ріг – Ужгород

✅№35/36 Одеса – Перемишль

✅№37/38 Одеса – Ужгород

✅№41/42 Дніпро – Трускавець

✅№45/46 Краматорськ – Ужгород

✅№49/50 Київ – Трускавець

✅№55/56 Київ – Рахів

✅№57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп

✅№77/78 Одеса – Ковель

✅№81/82 Київ – Ужгород

✅№85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель

✅№91/92 Київ – Львів

✅№95/96 Київ – Рахів

✅№97/98 Київ – Ковель

✅№114/113-142/141 Лиман – Львів

✅№119/120 Запоріжжя – Львів

✅№129/130 Кременчуг – Ворохта

✅№149/150 Полтава – Чернівці

✅№135/136 Одеса – Чернівці

✅№249/250 Київ – Чернівці

✅№749/750 Київ – Івано-Франківськ

✅№ 705 Дарниця – Київ Пас – Львів

✅№ 715 Дарниця – Київ Пас – Львів

✅№ 723 Харків – Львів

✅№ 747 Киів – Тернопіль.

Посадка – пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей.

Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.