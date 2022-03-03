ЧЕРЕЗ КІРОВОГРАДЩИНУ ПІДУТЬ БЕЗКОШТОВНІ ЕВАКУАЦІЙНІ ПОЇЗДИ

Укрзалізниця робить всі рейси зі сходу до заходу України евакуаційними. Продаж квитків на них закривається.
Ось ці поїзди тепер є безкоштовними, евакуаційними:
✅№1/2 Константинівка – Івано-Франківськ
✅№3/4 Запоріжжя – Ужгород
✅№5/6 Маріуполь – Рахів
✅№7/8 Київ – Чернівці
✅№15/16 Харків – Рахів
✅№17/18 Харків – Ужгород
✅№21/22 Харків – Трускавець
✅№25/26 Одеса – Рахів
✅№29/30 Київ – Ужгород
✅№31/32 Кривий Ріг – Ужгород
✅№35/36 Одеса – Перемишль
✅№37/38 Одеса – Ужгород
✅№41/42 Дніпро – Трускавець
✅№45/46 Краматорськ – Ужгород
✅№49/50 Київ – Трускавець
✅№55/56 Київ – Рахів
✅№57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп
✅№77/78 Одеса – Ковель
✅№81/82 Київ – Ужгород
✅№85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель
✅№91/92 Київ – Львів
✅№95/96 Київ – Рахів
✅№97/98 Київ – Ковель
✅№114/113-142/141 Лиман – Львів
✅№119/120 Запоріжжя – Львів
✅№129/130 Кременчуг – Ворохта
✅№149/150 Полтава – Чернівці
✅№135/136 Одеса – Чернівці
✅№249/250 Київ – Чернівці
✅№749/750 Київ – Івано-Франківськ
✅№ 705 Дарниця – Київ Пас – Львів
✅№ 715 Дарниця – Київ Пас – Львів
✅№ 723 Харків – Львів
✅№ 747 Киів – Тернопіль.
Посадка – пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей.
Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.