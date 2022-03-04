АПАРАТ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПЕРЕКАЖЕ ЧАСТИНУ ЗАРПЛАТИ НА ПОТРЕБИ ЗСУ

Працівники апарату Кіровоградської обласної ради перекаже частину заробітної плати на потреби Збройних сил України.

Про це повідомив голова обласної ради Сергій Шульга сьогодні, 4 березня.

«Наш колектив із перших днів війни надає усіляку допомогу військовим – зрештою, так само, як і всі українці. Днями ми порадилися з колегами і вирішили ще й у такий спосіб підтримати армію. Це наш невеликий внесок у велику перемогу України!», – прокоментував голова обласної ради.

Нагадаємо, раніше Сергій Шульга заявив, що сам стає до зброї і закликав чоловіків Кіровоградщини долучатися до ЗСУ, підрозділів тероборони, добровольчих батальйонів і разом протистояти ворогу.