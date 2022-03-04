ОПЕРАТИВНА СИТУАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА 4 БЕРЕЗНЯ

В Кіровоградській області станом на 8:30 ситуація контрольована.

Про це повідомила у своєму телеграм-каналі голова ОДА Марія Чорна:

Аптеки та продовольчі магазини працюють. Товари першої необхідності, харчі, ліки – все є. Якщо не будемо вигрібати все з полиць під нуль, то взагалі чудово буде.

Я вас прошу, досить вестись на «мітки» диверсантів. Військові довели, що вони тільки нагнітають тривогу та відволікають нас від справді важливих завдань – облаштування оборони та гуманітарної роботи. Те саме стосується і картотеки з фотографіями диверсантів, і розповідей про танкові колони під Кропивницьким. Все це фейки. Заспокойтеся.

Нам зараз потрібно зосередитися на зборі всього необхідного для наших ЗСУ, біженців та постраждалих регіонів.

Долучайтеся до роботи, кожен може бути корисним.

Більше інформації тут:https: //bit.ly/3hsda7b

Номер телефону «гарячої лінії»: 0800500238