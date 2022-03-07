ЗАГИНУВ ЩЕ ОДИН БОЄЦЬ З КІРОВОГРАДЩИНИ

Захисник, який проживав у Новоукраїнському районі, загинув під час воєнних дій.

Про це повідомив міський голова Новоукраїнки Олександр Корінний у соцмережі:

Дорогі земляки! На жаль, маємо першу страшну звістку для усієї Новоукраїнської міської ТГ…

Із сумом повідомляю про загибель нашого земляка, уродженця села Фурманівка, БРАНИША Сергія Володимировича, воїна, який віддав своє молоде життя за нашу рідну Україну.

Сергій Володимирович народився в с.Фурманівка Новоукраїнського району 20 липня 1991 року. У Героя залишилися дружина та син, якому лише 2 роки та 7 місяців…

Без сина залишилися мати та батько…

Прощання з Сергієм Володимировичем та похорони відбудуться сьогодні, о 12.00 у селі Криничне Устинівського району (там проживають дружина та син).

Новоукраїнська міська територіальна громада висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.,