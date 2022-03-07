КУДИ БІГТИ МЕШКАНЦЯМ ОБЛАСТІ, ЯКЩО ПОВІТРЯНА ТРИВОГА ЗАСТАЛА ЗНЕНАЦЬКА

В управлінні з питань цивільного захисту Кіровоградської ОДА роз’яснили алгоритм дій населення під час повітряної тривоги – у випадку, коли сирена застала жителів області не у власних домівках.

У разі оголошення повітряної тривоги в громадському транспорті:

– впродовж 10 хвилин водй має довезти людей у громадське місце;

– громадський транспорт має рухатися до найближчого сховища (підвал або інше укриття);

– пасажири мають вийти з транспорту та йти до найближчого безпечного місця (укриття).

Якщо повітряна тривога оголошена під час поїздки громадським транспортом за містом:

– впродовж десяти хвилин доїхати до населеного пункту і знайти прихисток;

– зупинитися на узбіччі та відчинити двері, щоб пасажири могли дістатися найближчого безпечного місця;

– якщо прибуття до населеного пункту неможливо протягом 10 хвилин, пасажири мають знайти заглиблення та сховатися, категорично заборонено залишатися на відкритій місцевості. У разі наявної лісосмуги – необхідно сховатися там.

Під час оголошення повітряної тривоги на території ринку, супермаркету:

– адміністрація закладів має повідомити про повітряну тривогу, покупці та продавці мають залишити будівлю, не створюючи штовханини та паніки.

– Після того, як люди покинули приміщення, вони мають зайти у найближче сховище або ж підвал, який є у магазині, і який є придатним для укриття. Якщо в супермаркеті немає наявного підвального приміщення, придатного для укриття, варто знайти найближче укриття.

Нагадуємо, карта з укриттями на території Кіровоградської області – за посиланням. https://clc.to/save_krop