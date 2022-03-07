ОПЕРАТИВНА СИТУАЦІЯ ЩОДО РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ СТАНОМ НА 7 БЕРЕЗНЯ

Ніч на Кіровоградщині пройшла відносно спокійно.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова ОДА Марія Чорна:

Станом на 10:00 7 березня ситуація в області контрольована.

Стосовно журналіста, який потрапив під обстріл окупантів на Миколаївщині та приїхав вночі до Кропивницького.

Медики надали йому допомогу. Травми легкі, вогнепальних поранень немає: поверхневий забій скроневої ділянки та лоба праворуч, різана рана області голови та середньої частини лівого плеча.

СБУ перевірила документи, все в порядку.