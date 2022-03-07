У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЗАТРИМАЛИ МАРОДЕРА

До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з одного із закладів громадського харчування, який припинив роботу у зв’язку з російським вторгненням та дією воєнного стану в країні.

Як повідомив з посиланням на Нацполіцію голова обласної ради Сергій Шульга, невідомий проник до приміщення та викрав техніку, продукти харчування і навіть скриньку для збору коштів для бездомних тварин, в якій знаходилося близько 600 гривень.

Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження. Завдяки отриманим даним поліцейські вже за кілька годин встановили особу та місцезнаходження мародера. Ним виявився 36-річний місцевий житель, раніше судимий за майнові злочини.

Чоловік затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його протиправними діями потерпілим завдано збитків на майже 20 тисяч гривень.

За цим фактом розпочато розслідування за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.