У КРОПИВНИЦЬКОМУ ПОЧАЛИ ПРАЦЮВАТИ ПУНКТИ ЗБОРУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ (АДРЕСИ)

Про це повідомили в ОДА. Розташовані вони за такими адресами:
Медична частина Кіровоградської льотної академії
вул.Короленка, 22
Професійно-технічне училище №18
вул.Панченка, 26 (колишня Декабристів)
Музичний коледж
вул.Маланюка, 4 (колишня Полтавська)
Центральноукраїнський будинок художньої та технічної творчості
вул.Вокзальна, 14
Професійно-технічне училище №4
вул.Коваленка, 6/5 (колишня Конєва)
Крім того, продовжує свою роботу офіс обласної організації
Товариства Червоного Хреста України по вул.Гоголя, 98
Пункти збору працюватимуть щоденно з 08:00 до 17:00 години.