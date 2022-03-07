У КРОПИВНИЦЬКОМУ ПОЧАЛИ ПРАЦЮВАТИ ПУНКТИ ЗБОРУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ (АДРЕСИ)

Про це повідомили в ОДА. Розташовані вони за такими адресами:

Медична частина Кіровоградської льотної академії

вул.Короленка, 22

Професійно-технічне училище №18

вул.Панченка, 26 (колишня Декабристів)

Музичний коледж

вул.Маланюка, 4 (колишня Полтавська)

Центральноукраїнський будинок художньої та технічної творчості

вул.Вокзальна, 14

Професійно-технічне училище №4

вул.Коваленка, 6/5 (колишня Конєва)

Крім того, продовжує свою роботу офіс обласної організації

Товариства Червоного Хреста України по вул.Гоголя, 98

Пункти збору працюватимуть щоденно з 08:00 до 17:00 години.