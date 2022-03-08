ЗВЕРНЕННЯ НОВОГО ОЧІЛЬНИКА КІРОВОГРАДЩИНИ

Новопризначений очільник Кіровоградщини Андрій Райкович звернувся до мешканців області у своєму телеграм-каналі.

Дорогі земляки і землячки!

Відсьогодні так я звертаюсь не лише до жителів обласного центру, а до всієї Кіровоградщини.

Президент України Володимир Зеленський своїм Указом призначив мене головою облдержадміністрації.

Навіть у мирний час це завжди була висока довіра і ще більша відповідальність.

У час війни, героїчної боротьби нашого народу з російським агресором за свою землю, за свою свободу, за мир у Європі ця довіра і ця відповідальність множиться майже на мільйон.

Бо стільки нас у центрі України.

Я оперативно приймаю управління областю. Головне – оборона кордонів, бо ворожі колони вже намагалися вдертися на Кіровоградщину.

Чітка координація усієї владної вертикалі, безперебійна комунікація з кожним керівником території стосовно допомоги армії і захисту жителів.

Значно якісніша робота штабу з прийому біженців.

Звертаюсь до депутатів усіх рад, до лідерів громад Кіровоградщини.

Друзі!

Зараз немає жодної іншої задачі, ніж оборона країни, кожної території, кожного жителя. Не рахуємось ні з чим.

Без політики – лише дієві кроки на перемогу!

Знайте, я з кожним із вас. У нас одна і єдина мета – розбити ворога, зберегти кожне життя і перемогти.

Сьогодні – 8 березня. Україна – Жіночого роду!

Перемога – теж!

Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні!