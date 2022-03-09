ЖЕРТВИ ВІЙНИ З РОСІЄЮ: СТАТИСТИКА ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підрахувало кількість вбитих та поранених цивільних осіб з моменту війни Росії проти України на нашій території.

Станом на 00:00 9 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1424 жертви цивільного населення в Україні: 516 загиблих та 908 поранених.

516 загиблих: 98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопчиків і 5 дівчат, а також 23 дитини та 321 дорослий, стать яких поки невідома.

908 поранених: 78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчат і 4 хлопчиків, а також 34 дитини та 723 дорослих, стать яких поки невідома.