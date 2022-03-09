ЖИТЕЛЯМ КІРОВОГРАДЩИНИ ПРОДОВЖАТЬ ВИПЛАЧУВАТИ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Як повідомили в департаменті соцзахисту населення Кіровоградської ОДА, 7 березня Уряд прийняв рішення про продовження виплати державних допомог протягом дії воєнного стану плюс один місяць після його завершення.

Звертатися за її перепризначенням не потрібно. Відповідне рішення стосується отримувачів державно допомоги:

– малозабезпеченим сім’ям;

– на дітей одиноким матерям;

– на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

– на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І, ІІ групи внаслідок психічного розладу;

– тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

– щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам;

– тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсію.

До того ж, отримувачам державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, які пропустили строк переогляду, виплата таких допомог не зупиняється на період введення воєнного стану та одного місяця після його скасування.

Також Уряд прийняв рішення як люди зможуть отримати грошову допомогу, пільги та субсидії на тих територіях, де через бойові дії органи соціального захисту не працюють.

Зокрема, Мінсоцполітики України забезпечить виплати відповідно до наявних реєстрів отримувачів та процедур захищеного інформаційного обміну.

Тобто Міністерство спрямує кошти до АТ «Ощадбанк», він, в свою чергу, забезпечить їх перерахування безпосередньо людям.

Тим громадянам, які одержували виплати через банки, АТ “Ощадбанк” перерахує кошти на їхні банківські рахунки. А ті, хто отримували виплати через Укрпошту, АТ “Ощадбанк” здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”.

Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України. Зробити це можна протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів.