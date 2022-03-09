ОЧІЛЬНИК КІРОВОГРАДЩИНИ ЗУСТРІВСЯ З ВОЛОНТЕРАМИ

Очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович провів зустріч з волонтерами та подякував їм за роботу.

– Ви багато зробили, але попереду ще чимало завдань. І ми маємо якісно використовувати весь ресурс, що маємо, щоб допомога для наших воїнів була дійсно ефективною, – наголосив Андрій Райкович. – Я завжди на зв’язку, завжди готовий включатись в роботу і допомагати, чим можу. Тож, до співпраці! У нас у всіх одна мета – захист нашої рідної країни, збереження життів українців.

Робочі питання із волонтерами обговорив заступник голови обласної державної адміністрації Андрій Лісота. Він, зокрема, зазначив, що в області створений і діє обласний гуманітарний штаб, де акумулюється все необхідне задля забезпечення потреб військовослужбовців ЗСУ, вимушених переселенців, а також територіальної оборони. У Кропивницькому функціонує 9 локацій, де приймають допомогу.

Учасники наради обговорили нагальні питання доставки гуманітарних вантажів із-за кордону або прикордонних територій, як для потреб Кіровоградщина, так і інших областей, доставки медичного обладнання, спеціальних медичного транспорту для військових. Також заступник голови ОДА закликав волонтерів спільно координувати зусилля задля ефективного і раціонального використання гуманітарної допомоги.