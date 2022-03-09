ПРИ ОБЛАСНІЙ РАДІ СТВОРЕНО ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР

Кіровоградська обласна рада створила гуманітарний центр, який допомагає військовим, а також підтримує родини, які того потребують.

Про це повідомив голова обласної ради Сергій Шульга.

«Наш гуманітарний центр функціонує завдяки підтримці депутатів, бізнесу і небайдужих людей. Зрозуміло, найперше у фокусі уваги – це потреби наших захисників. Але водночас ми підтримуємо родини, які опинилися в складних умовах через війну. Уявіть собі село, в якому залишилося зо два десятки людей і в якому або нема, або не працюють магазини. Що людям робити? Звісно, ми допомагаємо – харчами, одягом. Також буквально вчора, з-поміж іншого, на передову скерували медикаменти. Підключаємо наше комунальне підприємство «Кіровоградфармація»», – зазначив Сергій Шульга.

Голова обласної ради подякував усім небайдужим, хто в різній формі допомагає і волонтерить.

«Акумулюванням наших сил тут, в тилу, ми наближаємо перемогу над окупантами!», – наголосив він.