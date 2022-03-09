У КРОПИВНИЦЬКОМУ ЗАПРАЦЮВАВ МІСЬКИЙ ШТАБ З РОЗСЕЛЕННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Кропивницький міський штаб по розселенню вимушених переселенців із регіонів України, охоплених війною з Росією, запрацював на базі школи №26 (Студентський бульвар, 21).

Про це сьогодні, 9 березня, повідомила начальниця управління освіти міської ради Лариса Костенко.

– Міський штаб покликаний підсилити роботу обласного штабу, – наголосила посадовиця. – Люди, які рятуються від війни і приїздять у Кропивницький, можуть звертатися у цей штаб, їх тут зареєструють і направлять до місць розселення, там вони знайдуть не лише прихисток, а й будуть забезпечені харчуванням.

У міській раді закликають волонтерів направляти людей, які до них звертаються щодо розселення у Кропивницькому, до міського штабу. У штабі також формуватимуть базу житла під найм для родин, які мають можливості і бажання оплатити своє проживання в Кропивницькому.

Контактні телефони міського штабу з розселення: 0953986463, 0953986489, 0953986435, 0953986453.

Наразі міський штаб приймає вимушених переселенців із Сум та Запоріжжя.