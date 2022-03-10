ДО УВАГИ ГРОМАДЯН: ЩОДО РОБОТИ БЛОКПОСТІВ НА ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ!

В умовах воєнного стану на території Кіровоградської області проводиться оптимізація роботи блокпостів.

Про це повідомили в ГУНП в області.

Чергування на них здійснюватимуть співробітники органів Національної поліції, в обов’язки яких входить зупинка та перевірка транспортних засобів. Представники підрозділів територіальної оборони продовжуватимуть брати участь у патрулюваннях з метою забезпечення публічної безпеки та порядку, виявлення підозрілих осіб для недопущення ведення на території регіону диверсійно-розвідувальної діяльності.

Також звертаємося до жителів області: у разі отримання вами інформації про протиправні дії просимо негайно повідомляти на лінію «102».