КРОПИВНИЦЬКИЙ: БІЗНЕС ЗАКЛИКАЮТЬ ДО ВЧАСНОГО ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ СВОЇХ ПІДПРИЄМСТВ

Усі виконавчі органи Кропивницької міської ради продовжують забезпечувати стабільну життєдіяльність територіальної громади. Інспекція з благоустрою забезпечує належний контроль санітарного стану території обласного центру.

Начальник інспекції Олександр Брюховецький звернувся до власників приватних підприємств, ФОПів, які не працюють через воєнний стан:

– Прохання до власників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які не працюють у зв’язку з воєнним станом, постійно слідкувати та вчасно прибирати свої прилеглі та закріплені території. Інспекція з благоустрою продовжує здійснювати контроль щодо виявлених порушень санітарного стану міста, – наголосив посадовець.