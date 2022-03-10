КРОПИВНИЦЬКИЙ: ЯК ДОПОМОГТИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ (ТЕЛЕФОНИ, АДРЕСИ, ПОТРЕБИ)

Мешканці міста, які мають бажання підтримати українців, змушених покинути свої домівки в зоні бойових дій, можуть приносити, у першу чергу матраци, подушки, постільну білизну, засоби гігієни, продукти харчування у загальноосвітні школи міста.
– Міський штаб по розселенню вимушених переселенців активно включився в роботу, – відзначив заступник міського голови Сергій Колодяжний. – Станом на ранок 10 березня ми розселили 291 переселенця. Для цього в дитячих садочках облаштовані спальні місця, а в кропивницьких школах триває збір гуманітарної допомоги.
Контактні телефони міського штабу по розселенню:
0953986463
0953986489
0953986435
0953986453
Крім того, пункти збору гуманітарної допомоги у Кропивницькому розташовані за наступними локаціями:
Медична частина Кіровоградської льотної академії, адреса: вул.Короленка, 20, корпус 1
Професійно-технічне училище №18, адреса: вул.Панченка, 26 (колишня Декабристів)
Музичний коледж, адреса: вул.Маланюка, 4 (колишня Полтавська)
Центральноукраїнський будинок художньої та технічної творчості, адреса: вул.Вокзальна, 14
Професійно-технічне училище №4, адреса: вул.Коваленка, 6/5 (колишня Конєва)
КУ «Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) , адреса: вул.Шатіло, 12
КУ «Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) , адреса: вул.Кропивницького, 106
KROP-HUB: вул. Преображенська, 2
Товариства Червоного Хреста України: вул.Гоголя, 98
Пункти збору працюватимуть щоденно з 08:00 до 17:00 години.
Координує роботу щодо збору та розподілу допомоги обласний гуманітарний штаб: (0522) 32-05-74, 050-842-57-29
Не залишайтеся осторонь нашої спільної справи – порятунку нашої держави. Працюємо пліч о пліч заради Перемоги!