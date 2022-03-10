КРОПИВНИЦЬКИЙ: ЯК ДОПОМОГТИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ (ТЕЛЕФОНИ, АДРЕСИ, ПОТРЕБИ)

Мешканці міста, які мають бажання підтримати українців, змушених покинути свої домівки в зоні бойових дій, можуть приносити, у першу чергу матраци, подушки, постільну білизну, засоби гігієни, продукти харчування у загальноосвітні школи міста.

– Міський штаб по розселенню вимушених переселенців активно включився в роботу, – відзначив заступник міського голови Сергій Колодяжний. – Станом на ранок 10 березня ми розселили 291 переселенця. Для цього в дитячих садочках облаштовані спальні місця, а в кропивницьких школах триває збір гуманітарної допомоги.

Контактні телефони міського штабу по розселенню:

0953986463

0953986489

0953986435

0953986453

Крім того, пункти збору гуманітарної допомоги у Кропивницькому розташовані за наступними локаціями:

Медична частина Кіровоградської льотної академії, адреса: вул.Короленка, 20, корпус 1

Професійно-технічне училище №18, адреса: вул.Панченка, 26 (колишня Декабристів)

Музичний коледж, адреса: вул.Маланюка, 4 (колишня Полтавська)

Центральноукраїнський будинок художньої та технічної творчості, адреса: вул.Вокзальна, 14

Професійно-технічне училище №4, адреса: вул.Коваленка, 6/5 (колишня Конєва)

КУ «Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) , адреса: вул.Шатіло, 12

КУ «Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) , адреса: вул.Кропивницького, 106

KROP-HUB: вул. Преображенська, 2

Товариства Червоного Хреста України: вул.Гоголя, 98

Пункти збору працюватимуть щоденно з 08:00 до 17:00 години.

Координує роботу щодо збору та розподілу допомоги обласний гуманітарний штаб: (0522) 32-05-74, 050-842-57-29

Не залишайтеся осторонь нашої спільної справи – порятунку нашої держави. Працюємо пліч о пліч заради Перемоги!