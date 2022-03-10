НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Як повідомила директорка департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА Ельза Лещенко, у закладах освіти Кіровоградської області після завершення канікул відновиться освітній процес.

«Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, в області з 14 березня, за погодженням Кіровоградської обласної військової адміністрації, відновлюється освітній процес. Заклади освіти мають організувати навчання за дистанційною формою. Необхідно врахувати чинники безпеки учнів та педагогів, особливості діяльності кожної школи в умовах військового стану»,- зазначила Ельза Лещенко.

Вона додала, що за наявності обставин, які унеможливлюють організацію дистанційного навчання, окремі школи чи громади можуть прийняти рішення про продовження канікул, або призупинення освітнього процесу. Такі рішення мають бути обгрунтованими.