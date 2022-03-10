НА КІРОВОГРАДЩИНІ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН У МЕЖАХ НОРМИ

Станом на ранок 10 березня радіаційний фон у Кропивницькому та області у нормі.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Зокрема, у найбільших містах Кіровоградщини фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України зафіксували такі показники: Кропивницький – 0,09-0,12 мкЗв/год; місто Олександрія – 0,01-0,14 мкЗв/год,

– інші території від 0,02- 0,18 мкЗв/год.

Моніторинг гамма-випромінювання на усіх адміністративних територіях області щоденно проводять не менше ніж 3 рази на добу.