ОЧІЛЬНИК КІРОВОГРАДЩИНИ – ПРО СИТУАЦІЮ В ОБЛАСТІ

Голова ОВА Андрій Райкович оприлюднив інформацію про оперативну ситуацію на Кіровоградщині за минулу добу.

Зокрема, у своєму телеграм-каналі очільник області написав:

За минулу добу область пережила три повітряні тривоги.

Вчора на Кіровоградщині народилося 10 діток. Мами – киянки, донеччанки продовжують народжувати у нас.

На сьогодні наша область прийняла понад 30 тисяч біженців. І це вже не просто родини на авто, це цілі потоки бусів із Запоріжжя, Херсону, Харкова.

Запрацював окремий центр розміщення переселенців у Кропивницькому.

Швидко формуємо чергову гуманітарну допомогу херсонцям.

Укріплюємо блок-пости. Звертаю увагу! Їх роботою керують виключно військові і правоохоронці!

Не ведіться на провокації і не поширюйте фейки, область ніхто не здасть!

Разом ми сильні. Україна переможе!