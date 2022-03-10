ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ У КРОПИВНИЦЬКОМУ ПРОПОНУЮТЬ СКОРИСТАТИСЯ СОЦІАЛЬНИМ ГУРТОЖИТКОМ

Кропивницьким міським соціальним гуртожитком для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування можуть скористатись вимушені переселенці.

Про це повідомляє ГО “Патріот Кіровоградщини” у соцмережі:

Дорогі співвітчизники, які у наслідок війни змушені мігрувати територією України і шукають у місті Кропивницький тимчасовий прихисток!

Пропонуємо вам скористатися Кропивницьким міським соціальним гуртожитком для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.

Номери телефонів для розміщення у гуртожитку: 0950864955, 0662848321.

Ми єдина нація і один народ, чужої біди не буває!