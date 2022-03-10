ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ У КРОПИВНИЦЬКОМУ ПРОПОНУЮТЬ СКОРИСТАТИСЯ СОЦІАЛЬНИМ ГУРТОЖИТКОМ

Кропивницьким міським соціальним гуртожитком для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування можуть скористатись вимушені переселенці.
Про це повідомляє ГО “Патріот Кіровоградщини” у соцмережі:
Дорогі співвітчизники, які у наслідок війни змушені мігрувати територією України і шукають у місті Кропивницький тимчасовий прихисток!
Пропонуємо вам скористатися Кропивницьким міським соціальним гуртожитком для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування.
Тихе, спокійне місце, де ви зможете переночувати або зупинитися на короткий час. Скористатися послугами безкоштовного проживання і отримати моральну, при потребі гуманітарну підтримку. Від адміністрації гуртожитку, фахівців із соціальної роботи міського центру соціальних служб та громадської організації “Патріот Кіровоградщини”, яка дякуючи волонтерам Італії Elena Karamushka та місцевим перевізникам Олег Хащевацкий Олена Хащевацька може задовольнити ваші першочергові проблеми.
Номери телефонів для розміщення у гуртожитку: 0950864955, 0662848321.
Ми єдина нація і один народ, чужої біди не буває!