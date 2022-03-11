АПТЕКИ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЛІКАМИ У ДОСТАТНІЙ КІЛЬКОСТІ

Як повідомила начальниця державної служби з лікарських засобів області Лілія Панфілова, аптеки Кіровоградщині забезпечені ліками у достатній кількості.

«Товари підвозяться в міру того, скільки їх на складах. Так, кількість ліків не така, як у мирний час. Але не потрібно панікувати і скуповувати велику кількість препаратів», – повідомила Лілія Панфілова.

Також вона додала що попри те, що аптечні заклади скоротили години роботи, практично всі вони працюють.

“Якщо в аптеці немає медичного препарату, який людина приймає зазвичай, у такому випадку варто спитати у фармацевта або свого лікаря про аналог цього лікарського засобу”, – додала Лілія Панфілова.