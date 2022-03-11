ВІДНОВНЕ ПРАВОСУДДЯ – ШАНС ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПРАВОПОРУШНИКА

Неповнолітні не завжди усвідомлюють наслідки своїх дій, які можуть на завжди вплинути на їхнє подальше життя. Так сталось і в нашій історії, яка трапилась у м. Долинська.

Хлопець увечері просто прогулювався біля магазину, помітив барсетку у якій було 3500 гривень, та забрав з неї кошти. Представники поліції його вирахували по камерам відеоспостереження та пояснили, що він вчинив кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 185 КК України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка).

Неповнолітньому запропонували взяти участь у «Програмі відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення». Кирило погодився.

Прокурор скерував відповідні заяви про участь у Програмі до Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Кіровоградській області. Того ж дня Регіональний центр прийняв рішення про застосування Програми та видав відповідне доручення для проведення медіації посереднику – адвокату Людмилі Язан.

«Кирило міг розраховувати на звільнення від кримінальної відповідальності за умови примирення з потерпілою стороною та відсутність з її боку претензій матеріального та морального характеру. Хлопець раніше не судимий, вперше вчинив кримінальний проступок, попросив вибачення, покаявся, з мамою повернув ще 500 грн потерпілому. Потерпілий погодився прийняти вибачення. Оступитися може кожен, але якщо неповнолітній усвідомив неприпустимість свого вчинку, він має шанс на виправлення», – коментує Людмила Язан.

У результаті Долинський районний суд Кіровоградської області звільнив неповнолітнього від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження.