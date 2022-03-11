ДОРОГОЮ НА ЗАХІД: ТЕЛЕФОНИ ШТАБІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

До уваги внутрішньо переміщених осіб!

Якщо ви знаходитеся на території Кіровоградської області і у вас виникла потреба тимчасово зупинитися для подальшого руху у західному напрямку, ви можете звернутися до гуманітарних штабів. Вам допоможуть із розселенням та скоординують щодо надання іншої гуманітарної допомоги.

☎️Номери телефонів штабів:

📞м. Світловодськ – 096 453 34 94;

📞смт. Онуфріївка – 097 448 28 68;

📞смт. Новгородка – 097 784 60 01, 096 499 96 66;

📞м. Олександрія – 093 267 79 94, 096 293 54 22, 099 120 49 02;

📞м. Кропивницький – 095 398 64 63, 095 398 64 35, 095 398 64 89, 095 398 64 53;

📞смт. Смоліно – 097 714 62 58;

📞смт. Новоархангельськ – 096 069 01 35;

📞м. Гайворон – 096 069 01 35;

☎️Кіровоградський обласний штаб – 0522-30-50-39, 0522-30-50-57, 0522-30-50-59.

Штаби з питань розселення та надання допомоги працюють цілодобово.