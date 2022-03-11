МАЙЖЕ ТИСЯЧУ БІЖЕНЦІВ ПРИЙНЯЛА ЗНАМ‘ЯНСЬКА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА ЛІКАРНІ ЗА ЧАС ВІЙНИ

Від початку нападу Росії на Україну Знам‘янська обласна бальнеологічна лікарня прийняла 966 біженців.

Це в основному жителі Харкова, Донецької, Луганської, Сумської та Миколаївської областей. Наразі 227 постраждалих від війни проживають у медзакладі. Про це повідомив керівник закладу Юрій Вісяников сьогодні, 11 березня.

«Сьогодні у лікарні проживають 227 біженців, з яких 36 – діти. Близько дев’яносто відсотків – із Харкова, також є жителі Донецької, Луганської, Сумської та Миколаївської областей. Проживання та харчування для них безкоштовне. Наразі вільних місць немає. Хотів би подякувати небайдужим, які допомагають продуктами. Станом на зараз нагальних потреб у забезпеченні немає», – додав Юрій Вісяников.