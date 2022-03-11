НА ЗАХИСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВ: ДОСВІД КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЦЕВОГО ЦЕНТРУ

Уже другий рік Кропивницький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги реалізовує програму «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України», яка має на меті посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин шляхом надання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги та покращення правової спроможності громадян.

За 2021 рік до місцевого центру звернулося 470 громадян з питань земельних правовідносин, з них 26 звернень – про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

«Доволі часто громадяни не можуть самостійно розібратися із законодавчими нормами та змінами для ефективної реалізації чи захисту своїх земельних прав. Тому фахівцями системи БПД проводиться постійна роз’яснювальна робота шляхом забезпечення функціонування консультаційних пунктів та проведення правопросвітницьких заходів в сільській місцевості відносно земельних прав, які вони мають та шляхів їх відновлення в разі порушення», – зазначив директор Станіслав Березніченко.

Громадян найчастіше цікавлять питання: отримання безоплатної земельної ділянки, зміна цільового призначення земельної ділянки, розірвання договору оренди землі, встановлення меж земельної ділянки, оформлення спадкових прав на земельну ділянку тощо.

«Варто зауважити, що, окрім усних консультацій, клієнтам надаються і письмові консультації, які дають громадянам змогу мати при собі покроковий алгоритм дій в тій чи іншій ситуації для захисту своїх порушених земельних прав», – наголосила начальниця відділу безоплатної правової допомоги Наталія Цуцман.

Фахівці Кропивницького місцевого центру, починаючи з січня 2021 року, провели 96 правопросвітницьких заходів, які охопили понад 3533 осіб.

«Географія виїздів доволі широка – Долинський, Компаніївський, Новгородківський, Новомиргородський та Устиніський колишні адміністративно-територіальні райони. Метою виїздів було охопити найвіддаленіші населені пункти», – зазначила заступниця директора Юлія Гула.

Масштабнішими заходами, в яких взяли участь юристи центру, є Міжнародна агропромислова виставка AGROEXPO-2021, де працівники консультували відвідувачів та учасників виставки з правових питань та престур «Надання безоплатної правової допомоги у сфері земельних відносин» для представників ЗМІ з різних регіонів України, під час якої презентували досвід Кіровоградщини в сфері захисту прав землевласників та землекористувачів.

Під час проведення заходів працівники Кропивницького місцевого центру розповсюджують серед громадян друковані матеріали про надання БПД у сфері земельних відносин (буклети, листівки та збірку успішних практик). У приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Кропивницького «Прозорий офіс» розміщена інформаційна стійка, де є роздаткові матеріалами з питань земельних правовідносин, з якими можуть ознайомитися відвідувачі ЦНАПу. Також мешканців міста могли дізнатися як отримати правові консультації та роз’ясненння з питань земельного законодавства з сітілайтів та бігбордів, розміщених у місті Кропивницькому.

Окрім того, фахівці Кропивницького місцевого центру в межах проєкту «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство» взяли участь в соціологічних дослідженнях на теми: «Готовність землевласників та землекористувачів до впровадження земельної реформи» та «Рівень знань землевласників та землекористувачів окремих аспектів земельного законодавства». Дані дослідження проводилися в формі телефонного інтерв’ю та вуличного опитування віч-на-віч.