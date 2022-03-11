ОЧІЛЬНИК КІРОВОГРАДЩИНИ ПРО СИТУАЦІЮ В ОБЛАСТІ

Голова ОВА Андрій Райкович оприлюднив інформацію про ситуацію в області за минулу добу.
У своєму телеграм-каналі він повідомив:
Вночі над Кіровоградщиною вило більше години. На ранок отримав повідомлення від усіх громад – ситуація контрольована.
Відправляємо сьогодні чергову гуманітарну допомогу сусідам.
На сьогодні Кіровоградщина зустріла майже 42 тисячі біженців. З них майже 12 тисяч – діти. Лише цієї ночі прийняли майже 4 тисячі людей.
Дякую усім нашим, хто вчора забезпечив приїзд миколаївської дітвори.
А в нашій області народилося 11 маленьких українців і україночок.
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