ОЧІЛЬНИК КІРОВОГРАДЩИНИ ПРО СИТУАЦІЮ В ОБЛАСТІ

Голова ОВА Андрій Райкович оприлюднив інформацію про ситуацію в області за минулу добу.

У своєму телеграм-каналі він повідомив:

Вночі над Кіровоградщиною вило більше години. На ранок отримав повідомлення від усіх громад – ситуація контрольована.

Відправляємо сьогодні чергову гуманітарну допомогу сусідам.

На сьогодні Кіровоградщина зустріла майже 42 тисячі біженців. З них майже 12 тисяч – діти. Лише цієї ночі прийняли майже 4 тисячі людей.

Дякую усім нашим, хто вчора забезпечив приїзд миколаївської дітвори.

А в нашій області народилося 11 маленьких українців і україночок.

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