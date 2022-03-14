ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР ГО “ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ” ЗАПРАЦЮВАВ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

За адресою вул. В. Чміленка 31 (приміщення спортивної школи № 3) люди, які рятуються від війни в Кропивницькому можуть отримати:
✔продукти,
✔одяг,
✔рушники, подушки, ковдри,
✔засоби гігієни,
✔дитяче харчування памперси
та ін. гуманітарну допомогу.
Видача допомоги відбувається з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00
Попередньо можна зателефонувати, уточнивши наявність тих чи інших речей, і запланувати візит, а волонтери центру адресно підготують пакунок з допомогою.
Контактні телефони: +380509756917 +380681018086
Також центр приймає допомогу:
4149499372924348 – картка на ім’я Дуднік Інга В’ячеславівна.
Також приймаємо чистий, цілий, теплий одяг для дорослих і дітей. Засоби гігієни, продукти(чай, кава, печиво, макаронні вироби, крупа, консерви, ковбаса, солодощі)