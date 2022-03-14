ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР ГО “ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ” ЗАПРАЦЮВАВ У КРОПИВНИЦЬКОМУ

За адресою вул. В. Чміленка 31 (приміщення спортивної школи № 3) люди, які рятуються від війни в Кропивницькому можуть отримати:

✔продукти,

✔одяг,

✔рушники, подушки, ковдри,

✔засоби гігієни,

✔дитяче харчування памперси

та ін. гуманітарну допомогу.

Видача допомоги відбувається з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00

Попередньо можна зателефонувати, уточнивши наявність тих чи інших речей, і запланувати візит, а волонтери центру адресно підготують пакунок з допомогою.

Контактні телефони: +380509756917 +380681018086

Також центр приймає допомогу:

4149499372924348 – картка на ім’я Дуднік Інга В’ячеславівна.

Також приймаємо чистий, цілий, теплий одяг для дорослих і дітей. Засоби гігієни, продукти(чай, кава, печиво, макаронні вироби, крупа, консерви, ковбаса, солодощі)